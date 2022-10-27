Так, проект очередной поправки к Закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" вносит много существенных изменений. О некоторых из них мы рассказывали раньше. Сегодня же разберемся, что изменится для украинцев по поводу государственной помощи в Польше с предоставлением жилья.

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Украинцам придется платить за свое пребывание в Польше

В соответствии с предложенным проектом изменений к закону должны быть также урегулированы вопросы помощи беженцам в местах коллективного размещения.

Следовательно, с 1 февраля 2023 года беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней, должны будут покрывать 50% стоимости такой помощи, но не более 40 злотых на человека в день . Более того, с 1 мая 2023 года беженцы, которые будут находиться в Польше 180 дней, будут покрывать уже 75% расходов , но не более 60 злотых с человека в день.