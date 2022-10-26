Відтак, проєкт чергової поправки до закону про підтримку громадян України вносить багато суттєвих змін. Зокрема, ZUS зможе перевіряти кожен приїзд та від'їзд українських біженців. Що ще зміниться для українців, які виїхали до Польщі в пошуках порятунку від війни, розповідаємо далі.

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Польща перевіряє українців, які отримують виплати і повертаються додому

У Польщі біженцям, які виїхали з країни на понад 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог. Йдеться про програми "500+" та "Сімейний опікунський капітал". І після моніторингу стало відомо, що в результаті тривалого виїзду з Польщі понад 80 тисяч українців втратили право на отримання соціальних виплат.

Зауважте! Відповідно до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території тієї держави", ті, хто прибув до Польщі після 24 лютого, мають право легально перебувати на території країні впродовж 18 місяців. Біженці також можуть виїжджати за кордон, але не більш як на місяць. Виїзд на триваліший термін позбавляє громадянина України права на перебування в Польщі, а також скасовуються усі пільги.

Це означає, що українцям, які отримують соціальну підтримку в Польщі, потрібно ретельніше планувати свої поїздки за кордон.

Що Є підставою для проведення перевірок та призупинення виплат:

дані з реєстру прикордонної служби;

інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати;

інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на понад 30 днів;

виклик громадян України до ZUS на особисту явку для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з’явитися протягом 3-х днів).

Українці повинні будуть обов'язково мати номер PESEL

Серед іншого, громадяни України зобов'язані будуть мати номер PESEL. Про це також йдеться в проєкті змін до спецзакону про допомогу українцям в Польщі. На сьогодні уже понад 1,4 мільйона біженців з України, які приїхали до Польщі з початком великої російсько-української війни, отримали номер PESEL. Однак залишаються й ті, хто ще цього не зробив.

Відповідно до запропонованих змін, громадяни України матимуть 30 днів, щоб подати заявку на оформлення номера PESEL. Швидше за все, ця вимога поширюватиметься і на дітей, що полегшить контроль за виконанням обов'язкової освіти.