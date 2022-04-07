Українці в Болгарії: як отримати допомогу

Болгарський уряд і суспільство, підприємці та представники неурядового сектору об'єдналися заради того, щоб допомогти тим, хто змушений покидати Україну через війну. Для координації допомоги створили спеціальний сайт.

Всю необхідну інформацію можна переглянути за посиланням. Сайт доступний болгарською, українською і російською мовами.

Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну

Платформа для українців в Болгарії

"Болгарська громада об'єднує зусилля з урядом, щоб запропонувати якомога більше підтримки всім, хто постраждав від кризи в Україні. Ви можете допомогти тисячам людей, які рятуються від війни в Україні, забезпечуючи житлом, транспортом, роботою та вкладаючи свій час і ресурси. Саме зараз треба діяти, допомагати та піклуватися про інших!", – йдеться в зверненні на сайті.

На платформі зібрана інформація про:

житло;

транспорт;

медичну допомогу;

гуманітарну допомогу;

юридичну допомогу;

роботу;

освіту.

Соціальна допомога для українців в Болгарії

Українці, які виїхали в Болгарію, можуть претендувати на соціальну допомогу. Щоб її отримати, після реєстрації за адресою фактичного проживання потрібно звернутися із заявою для виплат допомоги. Їх є кілька різновидів:

Одноразова соціальна допомога у розмірі до 375 левів (понад 6 тисяч гривень).

Одноразова цільова виплата на видачу ідентифікаційної картки. Розмір виплати індивідуальний, максимально 75 левів (1 200 гривень).

Щомісячна допомога для людей, доходи яких нижчі від індивідуально визначеного мінімального доходу.

Допомога на опалення – надається на п'ять місяців майбутнього опалювального сезону (подати з 1 липня по 31 жовтня).

Крім того, біженці, які не мають доходів або особистого майна, можуть отримати кошти на діагностику і лікування у медичних закладах Болгарії. Також люди, які отримують щомісячну допомогу та цільову допомогу на опалення, отримують медичну допомогу коштом державного бюджету.

Консультації щодо соцдопомоги та доступу до ринку праці у Болгарії можна отримати у кол-центрі Міністерства праці та соціальної політики за номером телефону 0800 88 001. Дзвінки доступні з 09:00 до 17:30 по буднях.