Всю необходимую информацию можно просмотреть по ссылке . Сайт доступен на болгарском, украинском и русском языках.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Платформа для украинцев в Болгарии

"Болгарская община объединяет усилия с правительством, чтобы предложить как можно больше поддержки всем, кто пострадал от кризиса в Украине. Вы можете помочь тысячам людей, которые спасаются от войны в Украине, обеспечивая жильем, транспортом, работой и вкладывая свое время и ресурсы. Сейчас нужно действовать, помогать и заботиться о других!", – говорится в обращении на сайте.

На платформе собрана информация о:

жилье;

транспорт;

медицинскую помощь;

гуманитарную помощь;

юридическую помощь;

работу;

образование.

Социальная помощь для украинцев в Болгарии

Украинцы, выехавшие в Болгарию, могут претендовать на социальную помощь. Чтобы ее получить, после регистрации по адресу фактического проживания следует обратиться с заявлением для выплаты пособия. Их есть несколько разновидностей:

Одноразовая социальная помощь в размере до 375 левов (более 6 тысяч гривен).

Единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты. Размер выплаты индивидуален, максимально 75 левов (1 200 гривен).

Ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода.

Помощь на отопление – предоставляется на пять месяцев будущего отопительного сезона (подать с 1 июля по 31 октября).

Кроме того, беженцы, не имеющие доходов или личного имущества, могут получить средства на диагностику и лечение в медицинских учреждениях Болгарии. Также люди, которые получают ежемесячную помощь и целевую помощь на отопление, получают медицинскую помощь за счет государственного бюджета.