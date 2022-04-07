Всю необхідну інформацію можна переглянути за посиланням. Сайт доступний болгарською, українською і російською мовами.
Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну
Платформа для українців в Болгарії
"Болгарська громада об'єднує зусилля з урядом, щоб запропонувати якомога більше підтримки всім, хто постраждав від кризи в Україні. Ви можете допомогти тисячам людей, які рятуються від війни в Україні, забезпечуючи житлом, транспортом, роботою та вкладаючи свій час і ресурси. Саме зараз треба діяти, допомагати та піклуватися про інших!", – йдеться в зверненні на сайті.
На платформі зібрана інформація про:
- житло;
- транспорт;
- медичну допомогу;
- гуманітарну допомогу;
- юридичну допомогу;
- роботу;
- освіту.
Соціальна допомога для українців в Болгарії
Українці, які виїхали в Болгарію, можуть претендувати на соціальну допомогу. Щоб її отримати, після реєстрації за адресою фактичного проживання потрібно звернутися із заявою для виплат допомоги. Їх є кілька різновидів:
- Одноразова соціальна допомога у розмірі до 375 левів (понад 6 тисяч гривень).
- Одноразова цільова виплата на видачу ідентифікаційної картки. Розмір виплати індивідуальний, максимально 75 левів (1 200 гривень).
- Щомісячна допомога для людей, доходи яких нижчі від індивідуально визначеного мінімального доходу.
- Допомога на опалення – надається на п'ять місяців майбутнього опалювального сезону (подати з 1 липня по 31 жовтня).
Крім того, біженці, які не мають доходів або особистого майна, можуть отримати кошти на діагностику і лікування у медичних закладах Болгарії. Також люди, які отримують щомісячну допомогу та цільову допомогу на опалення, отримують медичну допомогу коштом державного бюджету.
Консультації щодо соцдопомоги та доступу до ринку праці у Болгарії можна отримати у кол-центрі Міністерства праці та соціальної політики за номером телефону 0800 88 001. Дзвінки доступні з 09:00 до 17:30 по буднях.