Український композитор отримав престижну голлівудську премію

Український композитор Тарас Куценко став лауреатом премії Blastoff. Талановитого чоловіка номінували за сингл BazaArt (All be fine) у категорії "Краща пісня або музика для ще не завершеного або не випущеного фільму".

Ця композиція входить до авторського альбому Patterns on the Stones (Візерунки на каменях). Нагороду українець отримає 29 травня.

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Тарас Куценко народився в родині музикантів у 1977 році в Казані, однак з 2010 року жив у Харкові. Там він працював диригентом Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".

У 2018 році композитор переїхав до Китаю, де у 2019 році заснував філармонічний оркестр "Чжанцзяцзе", до якого запрошував й українських музикантів.

У записі переможного синглу взяли участь зокрема такі музиканти українського походження:

Анастасія Дробишевська (скрипка);

Ігор Солодовник (альт);

Оксана Толмачова (віолончель);

Костянтин Слободенюк (флейта).

До слова, через карантинні обмеження Тарас Куценко вже повідомив організаторів премії, що не зможе бути присутнім на церемонії вручення особисто. Наразі композитор перебуває у Китаї.