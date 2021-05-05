Найбільше людей переглянуло серіал на віртуальних платформах Піднебесної. Це вивело "Один корабель, один світ" на другу сходинку у загальнонаціональному рейтингу телеканалів, а хештег про запуск першої серії став другим за популярністю в мережі мікроблогів Weibo.

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Що відомо про акторку з України

Ірина Каптелова народилася у Дніпрі та отримала першу популярність після кількох ролей у китайських серіалах. Українка навчалась на факультеті міжнародної журналістики Дніпропетровського національного університету, після чого працювала телеведучою.

Ірина Каптелова знімається у китайських серіалах / Фото ТСН

Акторській грі дівчина навчалася у Віталія Малахова, народного артиста України та директора Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Акторським дебютом Каптелової була роль російського офіцера у китайському серіалі "Зима не холодна", який згодом був заборонений цензурою. Трохи більше популярності акторка отримала за одну з головних ролей у телесеріалі "Моя Наташа".

У 2012 році Ірина Каптелова отримала нагороду "Найкраща іноземна акторка" на церемонії TV Drama Avards Made in China.

Українська акторка отримала престижну китайську нагороду / Фото ТСН