Эта композиция входит в авторский альбом Patterns on the Stones (Узоры на камнях). Награду украинец получит 29 мая.

Похожее Украинка стала звездой успешного китайского телесериала

Тарас Куценко родился в семье музыкантов в 1977 году в Казани, однако с 2010 года жил в Харькове. Там он работал дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".

В 2018 году композитор переехал в Китай, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе", в который приглашал и украинских музыкантов.

В записи победоносного сингла приняли участие в частности такие музыканты украинского происхождения:

Анастасия Дробышевская (скрипка);

Игорь Солодовник (альт);

Оксана Толмачева (виолончель);

Константин Слободенюк (флейта).

К слову, из-за карантина Тарас Куценко уже сообщил организаторов премии, что не сможет присутствовать на церемонии вручения лично. Сейчас композитор находится в Китае.