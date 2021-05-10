Ця композиція входить до авторського альбому Patterns on the Stones (Візерунки на каменях). Нагороду українець отримає 29 травня.

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Тарас Куценко народився в родині музикантів у 1977 році в Казані, однак з 2010 року жив у Харкові. Там він працював диригентом Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".

У 2018 році композитор переїхав до Китаю, де у 2019 році заснував філармонічний оркестр "Чжанцзяцзе", до якого запрошував й українських музикантів.

У записі переможного синглу взяли участь зокрема такі музиканти українського походження:

Анастасія Дробишевська (скрипка);

Ігор Солодовник (альт);

Оксана Толмачова (віолончель);

Костянтин Слободенюк (флейта).

До слова, через карантинні обмеження Тарас Куценко вже повідомив організаторів премії, що не зможе бути присутнім на церемонії вручення особисто. Наразі композитор перебуває у Китаї.