Ця композиція входить до авторського альбому Patterns on the Stones (Візерунки на каменях). Нагороду українець отримає 29 травня.
Схоже Українка стала зіркою успішного китайського телесеріалу
Тарас Куценко народився в родині музикантів у 1977 році в Казані, однак з 2010 року жив у Харкові. Там він працював диригентом Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".
У 2018 році композитор переїхав до Китаю, де у 2019 році заснував філармонічний оркестр "Чжанцзяцзе", до якого запрошував й українських музикантів.
У записі переможного синглу взяли участь зокрема такі музиканти українського походження:
- Анастасія Дробишевська (скрипка);
- Ігор Солодовник (альт);
- Оксана Толмачова (віолончель);
- Костянтин Слободенюк (флейта).
До слова, через карантинні обмеження Тарас Куценко вже повідомив організаторів премії, що не зможе бути присутнім на церемонії вручення особисто. Наразі композитор перебуває у Китаї.