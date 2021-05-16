Український етногурт ДахаБраха виступить у Польщі: міста, дати та ціна квитків

Відомий український етногурт ДахаБраха виступить у Польщі в червні 2021 року. Пленарні концерти відбудуться у Варшаві та Кракові.

Насолодитися виступом можна буде у двох локаціях – на варшавській Літній сцені 20 червня та днем пізніше, 21 червня, у краківській Новій Резиденції. Концерти відбудуться просто неба, з дотриманням всіх санітарних протиепідемічних вимог.

Ціни та де придбати квитки

Квитки можна придбати у мережі магазинів Empik, або ж в онлайн-режимі. Продаж відкрито на таких сайтах:

Ціна одного квитка – 105 злотих.

На що чекати від концертів

Музика гурту ДахаБраха – це унікальні композиції, які виконуються за допомогою безлічі інструментів, зокрема:

басових барабанів;

флейти;

фортепіано;

віолончелі;

джембе;

кахону;

діджеріду тощо.

ДахаБраха виступає наживо: дивіться відео