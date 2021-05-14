Не лише картини, а інші витвори ручної роботи майстрів стали предметами виставки. Окрім українських мотивів, деякі твори мали ще японські елементи.

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Про виставку

Посол України в Естонській Республіці Мар'яна Беца під час свого виступу подякувала митцям за професійний та патріотичний підхід стосовно позиціювання України за кордоном.

Культурна дипломатія є важливим інструментом популяризації України в світі,

– зазначила Мар'яна Беца.

На виставці, крім живопису, також були представлені художні вироби з шовку: сукні в японському стилі та інші речі, малюнки на яких є творчим доробком майстрині Ніни Добровольської.

Різноманіття фарб, захопливий сюжет, щирість творчої душі – ось риси, які характеризують картини цих художників,

– написало Посольство України в Естонській Республіці на своєму офіційному сайті.

Українські художники представили роботи в Талліні / Фото Посольство України в Естонії

Українські художники представили роботи в Талліні / Фото Посольство України в Естонії

Українські художники представили роботи в Талліні / Фото Посольство України в Естонії

Українські художники представили роботи в Талліні / Фото Посольство України в Естонії