Насолодитися виступом можна буде у двох локаціях – на варшавській Літній сцені 20 червня та днем пізніше, 21 червня, у краківській Новій Резиденції. Концерти відбудуться просто неба, з дотриманням всіх санітарних протиепідемічних вимог.
Ціни та де придбати квитки
Квитки можна придбати у мережі магазинів Empik, або ж в онлайн-режимі. Продаж відкрито на таких сайтах:
Ціна одного квитка – 105 злотих.
На що чекати від концертів
Музика гурту ДахаБраха – це унікальні композиції, які виконуються за допомогою безлічі інструментів, зокрема:
- басових барабанів;
- флейти;
- фортепіано;
- віолончелі;
- джембе;
- кахону;
- діджеріду тощо.
ДахаБраха виступає наживо: дивіться відео