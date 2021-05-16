Насладиться выступлением можно будет в двух локациях – на варшавской Летней сцене 20 июня, и днем позже, 21 июня, в краковской Новой Резиденции. Концерты пройдут под открытым небом, с соблюдением всех санитарных противоэпидемических требований.

Цены и где купить билеты

Билеты можно приобрести в сети магазинов Empik, или же в онлайн-режиме. Продажа открыта на таких сайтах:

Цена одного билета – 105 злотых.

Чего ждать от концертов

Музыка группы ДахаБраха – это уникальные композиции, которые выполняются с помощью множества инструментов, в частности:

басовых барабанов;

флейты;

фортепиано;

виолончели;

джембе;

кахона;

диджериду и т.п.

ДахаБраха выступает вживую: смотрите видео