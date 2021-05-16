Насладиться выступлением можно будет в двух локациях – на варшавской Летней сцене 20 июня, и днем позже, 21 июня, в краковской Новой Резиденции. Концерты пройдут под открытым небом, с соблюдением всех санитарных противоэпидемических требований.
Цены и где купить билеты
Билеты можно приобрести в сети магазинов Empik, или же в онлайн-режиме. Продажа открыта на таких сайтах:
Цена одного билета – 105 злотых.
Чего ждать от концертов
Музыка группы ДахаБраха – это уникальные композиции, которые выполняются с помощью множества инструментов, в частности:
- басовых барабанов;
- флейты;
- фортепиано;
- виолончели;
- джембе;
- кахона;
- диджериду и т.п.
ДахаБраха выступает вживую: смотрите видео