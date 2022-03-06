З українським рецептом чи без: як в Польщі отримати ліки

Чимало українців, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну були змушеними виїхати до Польщі, потребують ліків. У цьому питанні слід звернути увагу на деякі нюанси.

Насамперед варто пам'ятати, що не всі ліки, які є в Україні, можна купити у Польщі. В таких випадках доведеться обрати аналог. Також важливо, що польські аптеки зобов'язані приймати рецепти, виписані не в Польщі. Проте, вони повинні бути оформлені за певними правилами.

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Як отримати в Польщі ліки з українським рецептом чи без

У рецепті мають бути зазначені такі дані:

ім'я та прізвище пацієнта;

домашня адреса;

міжнародна назва препарату;

форма випуску;

дозування та кількість;

дата видачі рецепту;

інформація про лікаря, який виписав рецепт.

Якщо життя людини перебуває під загрозою, то ліки можна отримати й без рецепта. Тоді його може оперативно виписати фармацевт.

Крім того, медичний сервіс Halodoctor в Польщі запустив платформу, де українці можуть безплатно отримати консультацію лікаря. Знадобиться номер паспорта для реєстрації. Лікар зателефонує або напише у чаті.

Контакти лікарів, які спілкуються українською, можна також знайти тут.

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