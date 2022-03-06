Насамперед варто пам'ятати, що не всі ліки, які є в Україні, можна купити у Польщі. В таких випадках доведеться обрати аналог. Також важливо, що польські аптеки зобов'язані приймати рецепти, виписані не в Польщі. Проте, вони повинні бути оформлені за певними правилами.
Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну
Як отримати в Польщі ліки з українським рецептом чи без
У рецепті мають бути зазначені такі дані:
- ім'я та прізвище пацієнта;
- домашня адреса;
- міжнародна назва препарату;
- форма випуску;
- дозування та кількість;
- дата видачі рецепту;
- інформація про лікаря, який виписав рецепт.
Якщо життя людини перебуває під загрозою, то ліки можна отримати й без рецепта. Тоді його може оперативно виписати фармацевт.
Крім того, медичний сервіс Halodoctor в Польщі запустив платформу, де українці можуть безплатно отримати консультацію лікаря. Знадобиться номер паспорта для реєстрації. Лікар зателефонує або напише у чаті.
Контакти лікарів, які спілкуються українською, можна також знайти тут.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!