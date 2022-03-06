Прежде всего, следует помнить, что не все лекарства, которые есть в Украине, можно купить в Польше. В таких случаях придется выбрать аналог. Также важно, что польские аптеки обязаны принимать рецепты, выписанные не в Польше. Однако они должны быть оформлены по определенным правилам.

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Как получить в Польше лекарство с украинским рецептом или без

В рецепте должны быть указаны следующие данные :

имя и фамилия пациента;

домашний адрес;

международное название препарата;

форма выпуска;

дозировка и количество;

дата выдачи рецепта;

информация о враче, выписавшем рецепт.

Если жизнь человека находится под угрозой, то лекарство можно получить без рецепта. Тогда его может оперативно выписать фармацевт.

Кроме того, медицинский сервис Halodoctor в Польше запустил платформу , где украинцы могут бесплатно получить консультацию врача. Потребуется номер паспорта для регистрации. Врач позвонит по телефону или напишет в чате.

Контакты врачей, которые общаются на украинском языке, можно также найти здесь .