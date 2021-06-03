Українських працівників запрошують до Німеччини: де платять найбільше

З настанням літнього сезону збільшилась кількість вакансій для українських трудових мігрантів за кордоном. У Німеччині, де рівень зарплат один із найвищих серед країн Євросоюзу, українцям пропонують до 180 тисяч гривень на місяць.

Найбільше заробити можуть медичний персонал, представники робочих та технічних професій. Однак для працевлаштування необхідно відповідати низці вимог.

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Вимоги та умови праці у Німеччині

Медперсонал

Найбільше вакансій для українців у Німеччині відкрито у галузі медицини. Медсестри та медбрати можуть розраховувати на зарплату у розмірі від 97 до 180 тисяч гривень. Вимоги для українських фахівців такі:

відповідна кваліфікація, середня медична освіта;

досвід роботи у галузі від 2 років;

знання німецької мови (рівень В1).

Працювати доведеться від 35 годин на тиждень, а за понаднормові, вихід на нічні зміни та роботу на вихідних платитимуть більше.

Найбільше заробити у Німеччині може український медперсонал / Фото Pexels

Електромонтажник

Електромонтажники у Німеччині отримують близько 110 – 115 тисяч гривень щомісяця. Найбільше вакансій цієї професії відкрито у містах Дюссельдорф та Кельн. Вимоги зазвичай такі:

досвід роботи від 2 років;

вміння читати креслення;

досвід командної роботи;

знання англійської або німецької на розмовному рівні.

Електромонтажники повинні володіти іноземною на розмовному рівні / Фото Pexels

Зварювальник

Зварювальники у Німеччині можуть заробляти від 70 до 140 тисяч гривень на місяць. Вимоги до таких фахівців наступні:

вміння зварювати методом 135;

досвід роботи з інструментами на 280 – 300 ампер;

сертифікат зварника (бажано європейського зразка).

Зварювальники отримують у Німеччині від 70 до 140 тисяч гривень / Фото Pexels