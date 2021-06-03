Больше всех заработать могут медицинский персонал, представители рабочих и технических профессий. Однако для трудоустройства необходимо соответствовать ряду требований.
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Требования и условия работы в Германии
Медперсонал
Больше всего вакансий для украинцев в Германии открыто в области медицины. Медсестры и медбратья могут рассчитывать на зарплату в размере от 97 до 180 тысяч гривен. Требования для украинских специалистов таковы:
- соответствующая квалификация, среднее медицинское образование;
- опыт работы в отрасли от 2 лет;
- знание немецкого языка (уровень В1).
Работать придется от 35 часов в неделю, а за сверхурочные, выход на ночные смены и работу на выходных будут платить больше.
Больше всего заработать в Германии может украинский медперсонал / Фото Pexels
Электромонтажник
Электромонтажники в Германии получают около 110 – 115 тысяч гривен ежемесячно. Больше всего вакансий этой профессии открыто в городах Дюссельдорф и Кельн. Требования обычно такие:
- опыт работы от 2 лет;
- умение читать чертежи;
- опыт командной работы;
- знание английского или немецкого на разговорном уровне.
Электромонтажники должны владеть иностранным языком на разговорном уровне / Фото Pexels
Сварщик
Сварщики в Германии могут зарабатывать от 70 до 140 тысяч гривен в месяц. Требования к таким специалистам следующие:
- умение сваривать методом 135;
- опыт работы с инструментами на 280 – 300 ампер;
- сертификат сварщика (желательно европейского образца).
Сварщики получают в Германии от 70 до 140 тысяч гривен / Фото Pexels