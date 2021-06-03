Найбільше заробити можуть медичний персонал, представники робочих та технічних професій. Однак для працевлаштування необхідно відповідати низці вимог.

Цікаво Тут не заведено розкошувати та вихвалятись достатком, – українець про життя у Литві

Вимоги та умови праці у Німеччині

Медперсонал

Найбільше вакансій для українців у Німеччині відкрито у галузі медицини. Медсестри та медбрати можуть розраховувати на зарплату у розмірі від 97 до 180 тисяч гривень. Вимоги для українських фахівців такі:

відповідна кваліфікація, середня медична освіта;

досвід роботи у галузі від 2 років;

знання німецької мови (рівень В1).

Працювати доведеться від 35 годин на тиждень, а за понаднормові, вихід на нічні зміни та роботу на вихідних платитимуть більше.

Найбільше заробити у Німеччині може український медперсонал / Фото Pexels

Електромонтажник

Електромонтажники у Німеччині отримують близько 110 – 115 тисяч гривень щомісяця. Найбільше вакансій цієї професії відкрито у містах Дюссельдорф та Кельн. Вимоги зазвичай такі:

досвід роботи від 2 років;

вміння читати креслення;

досвід командної роботи;

знання англійської або німецької на розмовному рівні.

Електромонтажники повинні володіти іноземною на розмовному рівні / Фото Pexels

Зварювальник

Зварювальники у Німеччині можуть заробляти від 70 до 140 тисяч гривень на місяць. Вимоги до таких фахівців наступні:

вміння зварювати методом 135;

досвід роботи з інструментами на 280 – 300 ампер;

сертифікат зварника (бажано європейського зразка).

Зварювальники отримують у Німеччині від 70 до 140 тисяч гривень / Фото Pexels