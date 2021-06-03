Найбільше заробити можуть медичний персонал, представники робочих та технічних професій. Однак для працевлаштування необхідно відповідати низці вимог.
Цікаво Тут не заведено розкошувати та вихвалятись достатком, – українець про життя у Литві
Вимоги та умови праці у Німеччині
Медперсонал
Найбільше вакансій для українців у Німеччині відкрито у галузі медицини. Медсестри та медбрати можуть розраховувати на зарплату у розмірі від 97 до 180 тисяч гривень. Вимоги для українських фахівців такі:
- відповідна кваліфікація, середня медична освіта;
- досвід роботи у галузі від 2 років;
- знання німецької мови (рівень В1).
Працювати доведеться від 35 годин на тиждень, а за понаднормові, вихід на нічні зміни та роботу на вихідних платитимуть більше.
Найбільше заробити у Німеччині може український медперсонал / Фото Pexels
Електромонтажник
Електромонтажники у Німеччині отримують близько 110 – 115 тисяч гривень щомісяця. Найбільше вакансій цієї професії відкрито у містах Дюссельдорф та Кельн. Вимоги зазвичай такі:
- досвід роботи від 2 років;
- вміння читати креслення;
- досвід командної роботи;
- знання англійської або німецької на розмовному рівні.
Електромонтажники повинні володіти іноземною на розмовному рівні / Фото Pexels
Зварювальник
Зварювальники у Німеччині можуть заробляти від 70 до 140 тисяч гривень на місяць. Вимоги до таких фахівців наступні:
- вміння зварювати методом 135;
- досвід роботи з інструментами на 280 – 300 ампер;
- сертифікат зварника (бажано європейського зразка).
Зварювальники отримують у Німеччині від 70 до 140 тисяч гривень / Фото Pexels