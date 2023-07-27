Розподіл українців у федеральні землі та комуни відбувається за квотами. Обрати місце прихистку самотужки неможливо, а назва населеного пункту, куди поїдуть українці, генерується автоматично в інформаційному центрі LEA.

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Зараз переселенців у федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія розселяють неподалік чинних вугільних кар'єрів Інден, Гамбах і Гарцвайлер.

Будинки у цих населених пунктах влада Німеччини планувала зносити, місцевих жителів звідти переселили. Наразі в селах немає магазинів, аптек та лікарів.

Вид на шпиль церкви у покинутому селі Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW

Людей у цих місцевостях не видно. Там ряди порожніх будинків із забитими вікнами, недоглянуті палісадники з високою травою, автобусна зупинка без покажчиків.

Ми ні на що не скаржимося, світло, вода, опалення у нас є. І навіть інтернет і мобільний зв'язок. Можемо дзвонити додому, в Україну. Щотижня сюди приїжджають представники комунальної влади, допомагають із документами,

– каже один із біженців, який оселився у Моршеніху.

Порожня автобусна зупинка у Моршеніху / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW

Села Каєнберг і Кукум поруч з кар'єром Гарцвайлер зносити не будуть. Ці населені пункти планують зробити частиною нової курортної інфраструктури.

За даними депутатки міськради Бохума Ірини Бекер, у цих населених пунктах знесуть лише окремі будинки, оскільки більша частина житлового фонду перебуває у хорошому стані. Вік будівель у середньому становить 50 років. Колишні власники місцевих будинків намагаються викупити їх назад. Проте наразі в них живуть українці.

Закинутий будинок у селі Мангейм / Фото Daniela Natalie Posdnjakov, DW​

У Нідерландах відкриють притулок для 1 000 українців

У місті Влардінген готують до відкриття сучасний притулок для 1 000 переселенців, який вражає масштабами. "‎Мрія" – це цілий район, який стане найбільшою локацією для українців. Відкриття прихистку заплановане на другу половину серпня. Для українців, які поселяться в "‎Мрії", житло заплановано на три роки, до літа 2026.

Кожна квартира тут буде облаштована необхідними меблями. В районі притулку добудовується школа, окремий спортивний комплекс та дитячі ігрові майданчики.

Крім того, у Нідерландах готові витратити понад 2 мільйони євро на придбання парку відпочинку. Тут планують розмістити українців, які потребують житла.