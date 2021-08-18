Українські зірки приміряють старовинні вбрання у Празі
Джерело:фейсбук Посольства України в Празі
У столиці Чехії готуються до святкування Дня Незалежності України. У Празі відбудеться кілька цікавих акцій, зокрема виставка "Щирі" за участі українських зірок.
Про це повідомили у Посольстві України в Празі. Відвідати виставку запрошують всіх охочих.
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Детальніше про виставковий проєкт "Щирі"
Посольство України в Чехії у фейсбуці запросило відсвяткувати 30-річчя Незалежності України в красивому товаристві.
Посольство України в Чехії в співпраці з міською частиною Прага – 2 запрошують на презентацію проєкту "Щирі", участь у якому взяли провідні українські зірки,
– йдеться в повідомленні.
У рамках виставкового проєкту знаменитості з України приміряли святкове українське вбрання столітньої давності. Вбрання були привезені з різних куточків України:
- Західне Поділля;
- Покуття;
- Галичина;
- Полтавщина;
- Гуцульщина;
- Закарпаття;
- Крим.
Виставка стартує у понеділок, 23 серпня, на площі Миру, біля Собору святої Людмили. Офіційне відкриття запланували на 17:00.
Відомо, що відкриття виставки буде супроводжуватися виступом бандуристки Тетяни Суш-Вагіль.Також дізнавайтеся, де у Чехії піднімуть прапор України на День Незалежності.