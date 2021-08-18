Українські зірки приміряють старовинні вбрання у Празі

18 серпня 2021 , 17:22
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Джерело:

фейсбук Посольства України в Празі

У столиці Чехії готуються до святкування Дня Незалежності України. У Празі відбудеться кілька цікавих акцій, зокрема виставка "Щирі" за участі українських зірок.

Про це повідомили у Посольстві України в Празі. Відвідати виставку запрошують всіх охочих.

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Детальніше про виставковий проєкт "Щирі"

Посольство України в Чехії у фейсбуці запросило відсвяткувати 30-річчя Незалежності України в красивому товаристві.

Посольство України в Чехії в співпраці з міською частиною Прага – 2 запрошують на презентацію проєкту "Щирі", участь у якому взяли провідні українські зірки,
– йдеться в повідомленні.

У рамках виставкового проєкту знаменитості з України приміряли святкове українське вбрання столітньої давності. Вбрання були привезені з різних куточків України:

  • Західне Поділля; 
  • Покуття; 
  • Галичина; 
  • Полтавщина; 
  • Гуцульщина; 
  • Закарпаття; 
  • Крим.

Виставка стартує у понеділок, 23 серпня, на площі Миру, біля Собору святої Людмили. Офіційне відкриття запланували на 17:00.

Відомо, що відкриття виставки буде супроводжуватися виступом бандуристки Тетяни Суш-Вагіль.

Також дізнавайтеся, де у Чехії піднімуть прапор України на День Незалежності.
Автор: Орися Біленька