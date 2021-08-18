Об этом сообщили в Посольстве Украины в Праге. Посетить выставку приглашают всех желающих.
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Подробнее о проекте
Посольство Украины в Чехии в фейсбуке пригласило отпраздновать 30-летие Независимости Украины в красивом обществе.
Посольство Украины в Чехии в сотрудничестве с городской частью Прага – 2 приглашают на презентацию проекту "Щирі", в котором приняли участие ведущие украинские звезды,
– говорится в сообщении.
В рамках выставочного проекту знаменитости из Украины примеряли праздничные украинские наряды столетней давности. Наряды были привезены из разных уголков Украины:
- Западное Подолье;
- Покутье;
- Галичина;
- Полтавщина;
- Гуцульщина;
- Закарпатье;
- Крым.
Выставка стартует в понедельник, 23 августа, на площади Мира, возле Собора святой Людмилы. Официальное открытие запланировано на 17:00.
Известно, что открытие выставки будет сопровождаться выступлением бандуристки Татьяны Суш-Вагиль.