Виплата "300+" передбачає 300 злотих (близько 2 700 гривень) на одну дитину. Хто може подати заявку та які умови допомоги – далі у матеріалі!

Читайте також Українці в Польщі почали отримувати квартири: де саме і які умови

Хто може подати заявку:

батько дитини,

матір дитини,

законний опікун дитини,

фактичний опікун дитини (особа, яка фактично доглядає за дитиною та має такий дозвіл від польського суду),

повнолітня дитина, яка вчиться і перебуває на утриманні батьків.

Право на отримання допомоги мають:

родини, де є учні віком від 7 до 20 років, які мешкають у Польщі,

батьки чи опікуни дітей з інвалідністю, віком від 7 до 24 років.

Допомогу не надають студентам, дітям, які відвідують дитячий садок або проходять однорічну підготовку до школи.

Зазначається, що гроші можна витратити на одяг до школи для дітей, канцтовари та шкільне приладдя (підручники, зошити, пенали, кольорові олівці тощо).

Допомога для підготовки дітей до школи у Польщі / Фото UnSplash

Як подати заявку?

Подати заявку на допомогу можна онлайн через:

Гроші зараховуються на банківський рахунок.

Додаткову інформацію можна отримати у відділах ZUS. А також за телефоном: +48 22 444 02 55 (понеділок-п’ятниця, 8:00-18:00), чи електронною адресою: ua@zus.pl.