За яких умов вони обиратимуть для свідомого життя Україну, розповідає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

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Чи повернуться підлітки в Україну?

Учні старших класів, які вступлять до європейських університетів, навряд чи повернуться в Україну. Вони отримають дипломи європейського зразка, які допоможуть працевлаштуватися, отримати гідну заробітну плату та умови праці.

Якщо йдеться про країну дуже відмінну від України, де панує своя культура та складніша мова, а ще зберігається ставлення до українців як іноземців, то це одна справа. Якщо йдеться про Польщу, то повернути таких дітей буде складніше. Ми дуже легко інтегруємося туди,

– каже Лібанова.

Щоб повернути дітей з інших країн, в Україні потрібно запропонувати їм гідне ставлення та відповідний до європейського рівень життя, каже експертка.

За її словами, якщо Україна піде європейським шляхом і відмовиться від дешевої робочої сили, тоді люди не поїдуть, а ті, що за кордоном – повернуться.

Скільки українок повернеться додому?

За кордон поїхали переважно ті жінки, які впевнені у своїх силах, можуть там пристосуватися, зокрема знайти роботу. Це вже зробили третина жінок, які поїхали за кордон через повномасштабне вторгнення.

Ризик, що вони не повернуться є, і високий. Населення Європи старіє, а отже, старіє і робоча сила. У Європі багато країн потерпають від браку цієї сили. Тому їм вигідно адаптувати для цього українських жінок

Науковиця Елла Лібанова висловила надії, що після війни повернеться половина українців, які зараз перебувають за кордоном.