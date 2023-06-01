Де поїсти морозива майже задарма

Biedronka

1 червня у магазинах цієї торговельної мережі при покупці однієї пачки морозива Marletto будь-якого виду другу можна буде отримати безплатно. Пропозиція містить різні смаки і види морозива, однак така ціна буде доступна лише з картою "Моя Бєдронка".

Крім того, є денний ліміт: максимум 10 штук морозива на одну карту: 5 платних + 5 безплатних.

ALDI

У магазинах цієї торговельної мережі в Польщі 1 – 3 червня можна буде купити більшість видів морозива з асортименту зі знижкою 30%. Акція розповсюджується на морозиво на паличці.

Lidl

З нагоди Дня дитини 1 червня в магазинах цієї торговельної мережі можна буде купити 2 будь-яких пачки морозива за ціною однієї. Тобто, за 1 (найдорожчу) доведеться заплатити, а друга (найдешевша) буде в подарунок.

Є також ліміти: не більше 2 видів морозива на чек.

Netto

Ця торговельна мережа 1 червня продаватиме всі морозива в пачках (на паличці, ріжки) зі знижкою 25%.

Kaufland

У магазинах цієї торгової мережі в Польщі 1 червня можна буде купити три різних види морозива Koral на паличці за ціною двох: діятиме акція 2+1. Безплатним буде найдешевший вид морозива.

Grycan

У магазинах-кав'ярнях цієї торгової мережі 1 червня кулька морозива коштуватиме всього 2 злотих (стандартна ціна – 6). Акція поширюється як на традиційне, так і на веганське морозиво, фруктові сорбети й десерти.

Delikatesy Centrum

А ця мережа магазинів 1 червня роздаватиме всього за 1 гріш морозиво Kaktus Boom. Щоб стати учасником такої щедрої акції, треба буде активувати відповідний купон в мобільному додатку мережі. Одна людина може взяти тільки 1 пачку морозива за 1 гріш.

Де у Польщі поїсти морозива майже задарма у День дітей / Фото UnSplash

Stokrotka

1 червня в магазинах мережі три морозива Kaktus Boom, SpongeBob, Ekipa або Roller можна буде купити за ціною 2-х. Безплатно отримати можна буде найдешевший вид морозива.

Żabka

Тільки 1 червня в магазинах цієї мережі кожна друга пачка будь-якого морозива на паличці коштуватиме всього 1 злотий. Види морозива можна буде міксувати.