Серед них – необмежена кількість морозива та безплатні залізничні подорожі. Які пропозиції для батьків та дітей діятимуть у Польщі тільки 1 червня – дізнайтесь далі.
Читайте також Для дітей – безкоштовно: Польща дарує квитки на потяги пасажирам до 16 років
Де поїсти морозива майже задарма
- Biedronka
1 червня у магазинах цієї торговельної мережі при покупці однієї пачки морозива Marletto будь-якого виду другу можна буде отримати безплатно. Пропозиція містить різні смаки і види морозива, однак така ціна буде доступна лише з картою "Моя Бєдронка".
Крім того, є денний ліміт: максимум 10 штук морозива на одну карту: 5 платних + 5 безплатних.
- ALDI
У магазинах цієї торговельної мережі в Польщі 1 – 3 червня можна буде купити більшість видів морозива з асортименту зі знижкою 30%. Акція розповсюджується на морозиво на паличці.
- Lidl
З нагоди Дня дитини 1 червня в магазинах цієї торговельної мережі можна буде купити 2 будь-яких пачки морозива за ціною однієї. Тобто, за 1 (найдорожчу) доведеться заплатити, а друга (найдешевша) буде в подарунок.
Є також ліміти: не більше 2 видів морозива на чек.
- Netto
Ця торговельна мережа 1 червня продаватиме всі морозива в пачках (на паличці, ріжки) зі знижкою 25%.
- Kaufland
У магазинах цієї торгової мережі в Польщі 1 червня можна буде купити три різних види морозива Koral на паличці за ціною двох: діятиме акція 2+1. Безплатним буде найдешевший вид морозива.
- Grycan
У магазинах-кав'ярнях цієї торгової мережі 1 червня кулька морозива коштуватиме всього 2 злотих (стандартна ціна – 6). Акція поширюється як на традиційне, так і на веганське морозиво, фруктові сорбети й десерти.
- Delikatesy Centrum
А ця мережа магазинів 1 червня роздаватиме всього за 1 гріш морозиво Kaktus Boom. Щоб стати учасником такої щедрої акції, треба буде активувати відповідний купон в мобільному додатку мережі. Одна людина може взяти тільки 1 пачку морозива за 1 гріш.
Де у Польщі поїсти морозива майже задарма у День дітей / Фото UnSplash
- Stokrotka
1 червня в магазинах мережі три морозива Kaktus Boom, SpongeBob, Ekipa або Roller можна буде купити за ціною 2-х. Безплатно отримати можна буде найдешевший вид морозива.
- Żabka
Тільки 1 червня в магазинах цієї мережі кожна друга пачка будь-якого морозива на паличці коштуватиме всього 1 злотий. Види морозива можна буде міксувати.
Безплатні поїздки на потязі
- PKP Intercity
1 червня діти до 16 років зможуть безплатно подорожувати потягами PKP Intercity. Пропозиція стосується всіх видів потягів – Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) та Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Дітям від 4 до 16 років потрібно буде взяти в касі (або в кондуктора) безплатний квиток, а у випадку з потягами EIP (Pendolino) – тільки в касі. Також дитина повинна мати при собі будь-який документ, який підтверджуватиме її вік.
Крім того, 1 червня при купівлі родинного квитка (Bilet rodzinny) для 2 – 5 осіб батьки дітей до 16 років також зможуть розраховувати на додаткові 30% знижки.
- Polregio
1 червня потягами цього залізничного перевізника діти до 16 років зможуть безплатно користуватися в межах Поморського, Любуського, Лодзького (а також на відрізку Лодзь-Варшава) воєводств, але тільки з 6:00 до 22:00. При собі треба мати документ з фото, який підтверджуватиме вік дитини.
Зауважте У Празі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті для біженців
- Koleje Mazowieckie
З нагоди 1 червня цей регіональний залізничний перевізник також дозволить безкоштовні поїздки для дітей до 16 років. Підтвердити свій вік можна буде паспортом, учнівським посвідченням чи навіть медичною книгою.
Крім того, 1 червня при купівлі родинного квитка ("Przejazdy rodzinne") батьки дітей до 16 років зможуть отримати 35% знижки.
1 червня у Польщі можна безкоштовно подорожувати потягом / Фото UnSplash
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Цей регіональний залізничний перевізник також зробить подарунок дітям до 16 років на 1 червня. Вони зможуть їздити потягами безкоштовно Треба лише мати з собою документ, який підтверджує вік.
Якщо хтось купив раніше дитині до 16 років квиток на поїздку потягами ŁKA 1 червня, то такий квиток можна буде повернути й отримати гроші назад.