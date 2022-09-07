Дві основні проблеми, з якими стикаються українські школярі в Польщі

Кількість українських дітей, прийнятих цьогоріч до польських шкіл і дитсадків, і справді виявилася чималою. Передбачалося, що для школярів з України будуть створені спеціальні класи, але більшість з учнів пішли на навчання на загальних умовах.

Мабуть, вперше не залишилося навчального закладу в Польщі, де б не було школярів з міграційним досвідом. За даними Міністерства освіти і науки Польщі, до місцевих шкіл пішли 185 тисяч дітей з України. Однак більшість юних українців мають певні складнощі, що пов'язані з освітнім процесом.

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Дві проблеми, з якими стикають українські школярі в Польщі

Вивчення нових предметів та незнайомі методи їх викладання;

Взаємовідносини українських учнів з польськими однолітками.

Цих два аспекти виділила психологиня Малгожата Гологка-Войцік. За словами фахівчині, на польських вчителів лягає додаткова відповідальність, адже вони повинні створити в класі комфортну атмосферу, а викладання того чи іншого предмета повинне бути зрозумілим як для поляків, так і для учнів з України. Якщо досягти цього, то навчальний процес відбуватиметься значно легше, а інформація засвоюватиметься ефективніше.