Пожалуй, впервые не осталось учебного заведения в Польше, где не было бы школьников с миграционным опытом. По данным Министерства образования и науки Польши, в местные школы пошли 185 тысяч детей из Украины . Однако большинство юных украинцев испытывают определенные сложности, связанные с образовательным процессом.

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Две проблемы, с которыми сталкиваются украинские школьники в Польше

Изучение новых предметов и методы их преподавания;

Взаимоотношения украинских учащихся с польскими сверстниками.