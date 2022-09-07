Пожалуй, впервые не осталось учебного заведения в Польше, где не было бы школьников с миграционным опытом. По данным Министерства образования и науки Польши, в местные школы пошли 185 тысяч детей из Украины. Однако большинство юных украинцев испытывают определенные сложности, связанные с образовательным процессом.
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Две проблемы, с которыми сталкиваются украинские школьники в Польше
- Изучение новых предметов и методы их преподавания;
- Взаимоотношения украинских учащихся с польскими сверстниками.
Эти два аспекта выделила психолог Малгожата Гологка-Войцик. По словам специалиста, на польских учителей ложится дополнительная ответственность, ведь они должны создать в классе комфортную атмосферу, а преподавание того или иного предмета должно быть понятно как полякам, так и ученикам из Украины. Если этого достичь, то учебный процесс будет организовать значительно легче, а информация будет усваиваться эффективнее.