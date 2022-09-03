Так, польський міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек повідомив, що до Польщі з України у пошуку прихистку приїхало близько 700 – 800 тисяч дітей шкільного віку. Своєю чергою, дані Міністерства цифровізації Польщі свідчать що номер PESEL отримали 425 тисяч українських дітей.

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Скільки українських учнів пішли навчатися до польських шкіл

На кінець минулого навчального року в польській системі освіти було зареєстровано менш як 200 тисяч школярів з України, які приїхали до Польщі з початком війни. Тим часом з вересня до польських навчальних закладів пішли 185 тисяч дітей. Це на сім тисяч менше, ніж наприкінці минулого навчального року. Річ у тому, що більшість українських школярів продовжують навчатися віддалено в українських школах.

Однак поки невідомо, чи ця кількість остаточна, позаяк школи Польщі зобов’язані ввести нових учнів до інформаційної системи освіти протягом 7 днів після 1 вересня.