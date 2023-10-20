Після повномасштабного вторгнення родина Марійки виїхала до Польщі. Одного дня у школі дівчинка помітила у свого однокласника на парті упаковку серветок із поїзда Укрзалізниці.

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Безцінний сувенір з України

Дівчинка у своїх сторіс у соцмережі розповіла, що намагалась навіть обміняти ці серветки у свого товариша. Але хлопчик також беріг їх, як цінний скарб, що пов'язує його з Україною.

Зворушлива історія Марійки: дивіться відео

Укрзалізницю розчулила ця історія, тому вони вирішили зробити Марійці сюрприз. Команда перевізника надіслали дівчинці до Польщі пакунок з оригінальними сувенірами. Омріяні серветки там також є, як і багато чого іншого.

Українська компанія сподівається, що сюрприз сподобається дівчинці і вона трішки менше сумуватиме за домом.

У Польщі роздають українські книги

Для українців, які також скучили за домівкою, в Польщі дарують книги українською мовою. Їх можна отримати в 11 містах по всій країні: у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Катовіце та інших.

Всього планують роздати книжкові набори для 35 тисяч українських дітей. Кожен може отримати по 5 – 6 книг таких авторів: Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Туве Янссон та інших. Загалом – аж 750 найменувань.

Для того, щоб отримати набори, потрібно заповнити анкету. Не зволікайте, адже книги швидко розбирають!