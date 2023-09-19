У Польщі роздають тисячі книжок українською мовою

Загалом планується подарувати книжкові набори 35 тисячам українських дітей. Деталі акції – читайте далі!

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Фонд "Незламна Україна" виступив організатором грандіозної ініціативи "Українська книга дітям за кордоном", щедро даруючи книжки маленьким читачам. Акція дає можливість усім охочим отримати пакет із 5 – 6 книг. Примітно, що приблизно 35 000 українських дітей у чотирьох різних вікових групах у Польщі отримають такі набори. Серед книг, які дарують, написані такими авторами: Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Еріх Марія Ремарк, Клайв Стейплз Льюїс, Туве Янссон. Загалом – 750 найменувань. В яких містах діє акція?

Варшава,

Краків,

Вроцлав,

Жешув,

Катовіце,

Гданськ,

Познань,

Лодзь,

Люблін,

Щецин,

Бидгощ.

У деяких книжкові подарунки вже вручили – це Гданськ, Варшава, Люблін, Вроцлав, Лодзь.

В організаторів залишилося ще понад 10 тисяч книг. Щоб отримати коробку з книжками, треба заповнити анкету. Після цього слід дочекатися повідомлення про доставлення подарунків – вантажівка з посилками у місто може приїхати лише у листопаді.

У вказаний час треба буде прийти у зазначену локацію у своєму місті та отримати подарунок. При отриманні обов'язковим є пред'явлення номера Pesel дитини.

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