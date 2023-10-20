Психологічна допомога дітям в Польщі: як це працює на практиці

Цей вплив може проявлятися у поведінці та настрої, а також – у зниженні успішності в шкільному навчанні. Аби дитина почувала себе краще, може знадобитися професійна підтримка. Сьогодні сервіс TransferGo розповідає про те, яку психологічну допомогу можна отримати, звернувшись у психолого-педагогічну консультацію (Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne) у Польщі.

Читайте також Робота за "мінімалку": які країни ЄС пропонують працівникам найнижчі зарплати

Психолого-педагогіч на консультація в Польщі: що це

Головна мета польських освітян – надати учню належний рівень знань. При цьому немає значення звідки він родом та яке матеріальне становище його сім’ї. Окрім садочків, шкіл та інших навчальних установ, до системи освіти в Польщі входять громадські психолого-педагогічні консультації – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Їх основне завдання – надання дітям та підліткам, батькам та вчителям психологічно-педагогічної підтримки, пов’язаної з вихованням та навчанням.



Активність дитини є ознакою її психологічного благополуччя / Фото Pexels

Психолого-педагогічні консультації надають таку допомогу:

діагностика та терапія порушень розвитку: дислексія, дисграфія, дискалькулія;

діагностика та терапія порушень мовлення – логопедичний супровід;

діагностика рівня розвитку дитини та її специфічних освітніх потреб;

видача висновків і постанов з питань навчання та виховання дітей та молоді;

підтримка виховної та освітньої функції сім'ї, надання безпосередньої допомоги учням і батькам та інші.

Важливо. Допомога громадських психолого-педагогічних консультацій безкоштовна та добровільна.

Під час діагностики спеціалісти визначають індивідуальні потреби та психофізичні можливості дитини у розвитку та освіті. І головне – надають шляхи розв’язання наявних проблем.

Діагностика та інформування про результати навчального закладу, де навчається дитина, проводиться за бажанням батьків або згодою повнолітнього учня.

Коли варто звернутися до психолого-педагогічної консультації?

Для кожної мами своя дитина, авжеж, найкраща. Але не всі батьки мають достатні знання у сфері дитячої психології, аби визначити, чи все гаразд. Крім того, теперішні діти та підлітки зростають в інших умовах, тому мають свої особливості розвитку та вимагають іншого підходу до виховання та навчання.

Діти багато часу проводять поза домом – в садочку або школі. Тож не варто нехтувати зауваженнями від викладачів, навіть якщо дитина поводиться дома як завжди. Часто такі зауваження сприймаються батьками вороже. Але може бути й таке, що саме в шкільному оточенні виникають якісь проблеми. І не завжди дитина хоче розповідати про них своїм батькам або просто не розуміє, в чому саме проблема. В такому випадку є сенс звернутися за професійною допомогою.



Не варто нехтувати зауваженнями від викладачів / Фото Unsplash

Психологічний стан – важлива складова життєдіяльності людини. У дитячому віці, в період становлення особистості та соціалізації, важливо приділяти увагу цьому питанню. Побачити проблеми можна лише, якщо спостерігати за дитиною та відзначати зміни у поведінці. Батькам слід звертати увагу на такі моменти:

Емоційні проблеми: плаксивість, лякливість, агресивність.

Труднощі в навчанні, попри належну увагу до завдань.

Часті суперечки з однолітками.

Немає друзів, проблеми з адаптацією в класі.

Проблеми з поведінкою в школі або вдома.

Проблеми зі спілкуванням.

Проблеми зі сном.

Психологічна допомога дітям в Польщі: як це працює на практиці

Своїм досвідом звернення до психолого-педагогічної консультації поділилася українка, яка вже кілька років живе у Польщі.

Проблеми в школі

Шкільний рік у новій школі почався з постійних зауважень від вчителів щодо поведінки сина: не хоче повертатися з перерви в клас на лекцію, постійно розмовляє, заважає проводити урок, співає пісні чи робить щось своє. Про мовний бар’єр не йшлося, адже дитина добре розуміє і говорить польською. Спочатку мати списувала на то, що це така реакція сина на нове середовище.

Утім, з часом зауважень і розмов з вчителями та шкільним психологом ставало все більше. Так, мати отримала пораду звернутися до психолого-педагогічної порадні. Спочатку, звісно, було несприйняття: з моєю дитиною все добре, вдома не має жодних проблем. Але все ж таки батьки вирішили пройти діагностику, щоб зрозуміти причини такої поведінки сина.

Звернення до психолого-педагогічної порадні

Процес обстеження тривав досить довго, оскільки це була не одна консультація, а серія зустрічей з різними спеціалістами, зокрема психологом, педагогом, психіатром. Також було проведення обстеження на розлад сенсорної інтеграції та обстеження ЕЕГ.

По проходженню всіх обстежень порадня видала спеціальний документ для батьків та для школи – opinia. В ньому було прописано чіткі рекомендації для батьків та викладачів, що потрібно робити, щоб підтримати дитину та допомогти їй полегшити процес навчання та спілкування, а також допомогти розпізнавати свої емоції та емоції інших людей. Opinia є офіційним підтвердження того, що дитина потребує спеціальної підтримки. Тому державна школа зобов’язана такого учня підтримати та надати відповідних спеціалістів.

Результати звернення до спеціалістів

Згідно з рекомендаціями порадні батьки почали ходити з дитиною на різні заняття – тренінги соціальних навичок, сенсорної інтеграції, були на кількох родинних сесіях з дитячим психологом. Почали більше проводити часу з сином, спілкуватися, обмежили час користування ґаджетами, додали більше спорту – плавання та їзду на велосипеді. У комплексі ці заходи знижують стрес та заспокоюють. Звісно, зміни зайняли багато часу. А деякі консультації та тренінги були платні. Зокрема, консультацію психіатра, навіть платного, треба було чекати дуже довго.

Але найголовніше, що нам, як батькам, це допомогло більше зрозуміти дитину і причини, чому вона реагує на різні обставини такою поведінкою, а також що нам потрібно змінити. Як результат, змінили школу, в якій є допоміжний вчитель, шкільний психолог, педагог – тобто спеціалісти, яких потребують діти з особливими потребами. Звісно, в новій школі інколи теж є зауваження від вчителів, але зараз це більше як співпраця, як підтримати і навчити дитину,

– ділиться українка.



Батьки часто присутні на заняттях з дитиною / Фото Pexels

Дівчина вважає, що не варто боятися йти до порадні чи лякатися якихось діагнозів або підозр. Навпаки – це варто зробити якомога раніше, щоб допомогти дитині функціонувати і добре себе почувати в зовнішньому середовищі. Тим більш не треба чекати підліткового віку, коли буде дуже складно щось змінити.

Як звернутися в психолого-педагогічну консультацію

Аби звернутися в психолого-педагогічну консультацію, краще отримати направлення зі школи, яке зазвичай дає шкільний психолог. Консультаційні пункти, як правило, регіональні: вони супроводжують дітей та молодь із навчальних закладів певної місцевості.

Аби дізнатися, куди можна звернутися, достатньо запитати про це вчителя або директора школи. Також адреси можна знайти в інтернеті, ввівши в Google фразу "poradnia psychologiczno pedagogiczna". За цим посиланням є список Громадських психолого-педагогічних консультацій у Варшаві. Більшість таких закладів мають власні вебсайти, де можна ознайомитись з додатковою інформацією.

Також в блозі TransferGo можна знайти багато корисної інформації, наприклад, про те, як маленьким українцям адаптуватися в польських школах.

А для тих, хто живе в Польщі і хоче підтримати своїх рідних та близьких в Україні, радимо скористатися TransferGo для надійного та швидкого переказу. Гроші надійдуть на картку отримувача лише за кілька хвилин. Також можна приєднатися до програми "Запроси друга" та отримати грошові бонуси!