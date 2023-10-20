После полномасштабного вторжения семья Марийки выехала в Польшу. Однажды в школе девочка заметила у своего одноклассника на парте упаковку салфеток из поезда Укрзализныци.

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Бесценный сувенир из Украины

Девочка в своих сторис в соцсети рассказала, что пыталась даже обменять эти салфетки у своего товарища. Но мальчик также берег их, как ценное сокровище, связывающее его с Украиной.

Трогательная история Марийки: смотрите видео

Укрзализныцу растрогала эта история, поэтому они решили сделать для Марийки сюрприз. Команда перевозчика прислали девочке в Польшу пакет с оригинальными сувенирами. Желанные салфетки там тоже есть, как и многое другое.

Украинская компания надеется, что сюрприз понравится девочке и она будет немного меньше скучать по дому.

В Польше раздают украинские книги

Для украинцев, которые также соскучились по дому, в Польше дарят книги на украинском языке. Их можно получить в 11 городах по всей стране: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Катовице и других.

Всего планируется раздать книжные наборы для 35 тысяч украинских детей. Каждый может получить по 5 – 6 книг таких авторов: Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Туве Янссон и другие. В общей сложности – 750 наименований.

Для того чтобы получить наборы, нужно заполнить анкету. Не медлите, ведь книги быстро разбирают!