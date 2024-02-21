Дуда вже підписав закон: Польща ухвалила рішення щодо українських біженців

Анджей Дуда 20 лютого підписав зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни. Тепер українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до червня.

Канцелярія президента Польщі повідомила, що Дуда вже підписав відповідний законопроєкт. Раніше документ передбачав, що українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до 4 березня. Водночас термін продовжили до 30 червня.

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Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наступний етап – початок роботи над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" після 30 червня 2024 року. Це робитимуть у межах рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.

Дуда прокоментував протести фермерів

Президент Польщі відреагував на протести польських фермерів, які влаштували блокаду на кордоні. Дуда наголосив, що у всьому винна російська агресія проти України. Президент Польщі також визнав, що дії фермерів – конфлікт інтересів. Однак Дуда висловив сподівання, що його вдасться врегулювати. Президент наголосив, що "в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший".