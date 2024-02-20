Приймання заявок за програмою припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Ця програма дозволяла українцям в'їжджати до Британії за умови, що в них тут живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних 3 років.

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Британія закрила програму "Ukraine Family Scheme"

Учасникам програми "Ukraine Family Scheme" було запропоновано подати заявку на участь у спонсорській програмі "Homes for Ukraine". Ця ініціатива дозволяє британським громадянам приймати українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го – тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Суперечливе рішення британського уряду закрити українську сімейну програму викликало критику з боку британських юристів. Висловлюється занепокоєння щодо впливу на вразливих осіб, таких як люди похилого віку або інваліди, які можуть не мати доступу до альтернативних схем підтримки.

Британія закрила програму "Ukraine Family Scheme" / Фото Unsplash

Критики стверджують, що британські спонсори можуть поставати перед труднощами у забезпеченні необхідного догляду за членами своїх сімей, які перебувають під їхньою опікою.

Британський уряд продовжує адаптувати й розвивати візові схеми, щоб забезпечити їхню максимальну ефективність і стабільність,

– пояснив речник МВС Британії.

За офіційними даними, з березня 2022 року до Британії прибули понад 200 000 українців, яким видали візи за згаданими двома схемами.

Українці зможуть залишатися у Британії до 2026-го

Українці, які прибули на територію Великої Британії, рятуючись від російської агресії, зможуть залишатися там щонайменше до 2026 року. Країна вже ухвалила відповідне рішення.

Відповідно до нової схеми продовження віз, українці зможуть перебувати на території Великої Британії до вересня 2026 року. Для цього необхідно отримати 18-місячну візу.