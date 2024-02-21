Канцелярия президента Польши сообщила, что Дуда уже подписал соответствующий законопроект. Ранее документ предусматривал, что украинские беженцы смогут находиться на территории Польши до 4 марта. В то же время срок продлили до 30 июня.

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Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года,

– говорится в сообщении.

Кроме того, следующий этап – начало работы над "существенными изменениями и продлением срока действия закона" после 30 июня 2024 года. Это будут делать в рамках решения Совета ЕС о продлении временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2025 года.

Дуда прокомментировал протесты фермеров

Президент Польши отреагировал на протесты польских фермеров, которые устроили блокаду на границе. Дуда отметил, что во всем виновата российская агрессия против Украины. Президент Польши также признал, что действия фермеров – конфликт интересов. Однако Дуда выразил надежду, что его удастся урегулировать. Президент подчеркнул, что "во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой".