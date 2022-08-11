Скільки біженців з України перебувають у Туреччині
Так, з початку повномасштабного вторгнення росії до Туреччини прибули понад 220 тисяч українців. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
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При цьому підкреслив, що станом на сьогодні в країні залишилося приблизно 45 – 50 тисяч українців.
Це говорить про те, що Туреччина – більше транзитна країна. Оскільки люди поверталися потім додому або переїжджали в інші країни,
– заявив він.
Боднар також додав, що насправді Туреччина є зручною тим що, на її території можна перебувати 90 днів без будь-яких віз абсолютно безпроблемно.
За словами посла, до Туреччини допускали українців навіть з простроченими документами, була й можливість заїхати в країну на власній машині.
В Туреччині запустили гарячу лінію для українців
Щоб українським біженцям було простіше з'ясувати питання, які їх цікавлять, для них відкрили спеціальну гарячу лінію. Проєкт запустила міжнародна організація "АСАМ".
В рамках проєкту українці отримують:
- правову підтримку та можливість оплати послуг адвокатів за потреби;
- юридичну інформацію про права та обов'язки в Туреччині;
- допомогу перекладачів;
- медичну, гуманітарну та фінансову допомогу;
- безкоштовне тимчасове проживання;
- дофінансування оренди житла;
- можливість безкоштовного транспортування територією Туреччини;
- торгові картки мережі продуктових магазинів для придбання харчів.
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