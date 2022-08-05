Для українців в Туреччині запустили гарячу лінію

Щоб українським біженцям було простіше з'ясувати питання, які їх цікавлять, для них відкрили спеціальну гарячу лінію. Масштабний проєкт підтримки запустила міжнародна організація "АСАМ".

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Цей проєкт наразі є єдиною централізованою ініціативою з підтримки українців в Туреччині. Оскільки сама країна не надає біженцям статусу тимчасового захисту – допомогу забезпечують винятково волонтерські організації.

В рамках проєкту "АСАМ" українці отримують:

правову підтримку та можливість оплати послуг адвокатів за потреби;

юридичну інформацію про права та обов'язки в Туреччині;

допомогу перекладачів;

медичну, гуманітарну та фінансову допомогу;

безкоштовне тимчасове проживання;

дофінансування оренди житла;

можливість безкоштовного транспортування територією Туреччини;

торгові картки мережі продуктових магазинів для придбання харчів.

Також зазначається, що українські біженці в межах цього проєкту зможуть отримати не лише консультації перекладачів та юристів, а й експертів з захисту дітей, медичних педагогів, сімейних консультантів, психологів та інших спеціалістів, які співпрацюють з консульськими працівниками дипломатичних установ України в Туреччині.

Зверніть увагу! З усіх питань допомоги в рамках проєкту телефонуйте за номером 0312 212 60 12 (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:30). Щоб продовжити розмову з оператором українською мовою натискайте "6".

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