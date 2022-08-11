Сколько беженцев из Украины находятся в Турции

Так, с начала полномасштабного вторжения россии в Турцию прибыли более 220 тысяч украинцев. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

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При этом подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в стране осталось примерно 45 – 50 тысяч украинцев.

Это говорит о том, что Турция – более транзитная страна. Поскольку люди возвращались домой или переезжали в другие страны,

– заявил он.

Боднар также добавил, что на самом деле Турция удобна тем, что на ее территории можно находиться 90 дней без каких-либо виз абсолютно беспроблемно.

По словам посла, в Турцию допускали украинцев даже с просроченными документами, была и возможность заехать в страну на собственной машине.

В Турции запустили горячую линию для украинцев

Чтобы украинским беженцам было проще выяснить интересующие их вопросы, для них открыли специальную горячую линию. Проект запустила международная организация "АСАМ".

В рамках проекта украинцы получают:

правовую поддержку и возможность оплаты услуг адвокатов при необходимости;

юридическую информацию о правах и обязанностях в Турции;

помощь переводчиков;

медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь;

бесплатное временное проживание;

дофинансирование аренды жилья;

возможность бесплатной транспортировки по территории Турции;

торговые карты сети продуктовых магазинов для покупки продовольствия.

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