Як повідомили у Міністерстві праці та соціальних справ Чехії, в країні знайшли роботу майже 100 тисяч українців. Дані наведені практично за весь період повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого і до кінця липня.

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Яка ситуація з працевлаштуванням біженців у Чехії

Якщо бути точним, то за понад 5 місяців в Чехії офіційно знайшли роботу 97 238 громадян України. Щоправда, з них залишилися працювати в країні 73 908 біженців з відкритою візою тимчасового захисту. Річ в тому, що чимало українців уже повернулися додому або ж звільнилися з роботи.

При цьому ще майже 6 тисяч біженців перебувають на біржі праці, тобто активно шукають роботу.

Які сфери найбільше потребують працівників

Роботодавці у Чехії пропонують здебільшого посади на виробництві, які передбачають фізичну роботу, а також в країні зараз шукають сезонних працівників.

Найчастіше біженці залучені до роботи як монтажники, збирачі на лінії, різнороби на будівництві чи на виробництві та у транспортній галузі. У довгостроковій перспективі компаніям не вистачає кваліфікованих майстрів чи спеціалістів у сфері інформаційних технологій.

До слова! Найбільше українців зараз працевлаштовано у Середньочеському (11 603 особи) та Пльзенському (10 239) краях, а також у Празі (8 773).

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