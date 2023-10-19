У Румунії прийняли два важливих рішення для українських біженців: що треба знати

Міністр праці та соціальної солідарності Сімона Букура-Опреску обговорила становище біженців з України з представником УВКБ ООН у Румунії Пабло Сапатою. Так, відповідні рішення озвучили у Міністерстві праці та солідарності.

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Біженці з України користуються опікою та підтримкою румунської держави. Ми продовжимо цю лінію. Після сьогоднішньої зустрічі ми прийняли два важливі рішення щодо підвищення шансів інтеграції українських біженців на ринок праці та на захист вразливих осіб і груп населення,

– заявила міністр.

Щоб підвищити працевлаштування біженців з України, Національне агентство зайнятості Румунії оприлюднило плани запровадити курси румунської мови. Ці курси мають на меті надати біженцям необхідні мовні навички, щоб краще орієнтуватися на місцевому ринку праці.

Крім того, буде проведено комплексну оцінку стандартів оцінки інвалідності в обох країнах, щоб забезпечити узгодженість систем захисту для вразливих осіб.

За даними Національного агентства зайнятості (ANOFM), з початку війни в Україні в Румунії було організовано 9 бірж праці, спеціально призначених для українських громадян. Зазначимо, що близько 19 тисяч українських біженців зареєструвалися як шукачі роботи, з ними уклали 7 000 трудових угод.