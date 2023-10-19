Министр труда и социальной солидарности Симона Букура-Опреску обсудила положение беженцев из Украины с представителем УВКБ ООН в Румынии Пабло Сапатой. Да, соответствующие решения озвучили в Министерстве труда и солидарности.

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Беженцы из Украины пользуются опекой и поддержкой румынского государства. Мы продолжим эту линию. После сегодняшней встречи мы приняли два важных решения о повышении шансов интеграции украинских беженцев на рынок труда и в защиту уязвимых лиц и групп населения,

– заявила министр.

Чтобы повысить трудоустройство беженцев из Украины, Национальное агентство занятости Румынии обнародовало планы внедрения курсов румынского языка. Эти курсы имеют целью предоставить беженцам необходимые языковые навыки, чтобы лучше ориентироваться на местном рынке труда.

Кроме того, будет проведена комплексная оценка стандартов оценки инвалидности в обеих странах, чтобы обеспечить согласованность систем защиты для уязвимых лиц.

По данным Национального агентства занятости (ANOFM), с начала войны в Украине в Румынии было организовано 9 бирж труда, специально предназначенных для украинских граждан. Отметим, что около 19 тысяч украинских беженцев зарегистрировались как соискатели, с ними заключили 7 000 трудовых соглашений.

Обратите внимание: в результате полномасштабного вторжения страны-партнеры приняли более 4 миллионов украинцев. Они приютили беженцев, снабдили их соцвыплатами и оказали всестороннюю поддержку. Однако из-за большого наплыва украинцев, Европа переживает мощный жилищный кризис, поэтому страны мотивируют уезжать из ЕС.