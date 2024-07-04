Які землі Німеччини приймають українців у липні 2024 року: актуальні адреси

Українські біженці, які прибувають до Німеччини, спочатку розміщуються в центрах тимчасового розміщення, а потім розподіляються між федеральними землями. Однак, зараз країна переживає значні труднощі з забезпеченням житлом.

У кожній федеральній землі діють свої приймальні пункти, де біженці можуть отримати тимчасовий притулок. Адреси таборів для біженців, які продовжують прийом у липні 2024, – далі у матеріалі!

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Особливості розміщення українців у Німеччині

Українським біженцям, можливо, варто підготуватися до тривалого перебування у тимчасових притулках, включаючи гуртожитки, ангари та спортивні зали, через житлову кризу в їхній країні. Сплеск міграції призвів до перенапруження ресурсів, що змусило багато регіонів Німеччини випустити попередження про обмежену здатність прийняти додаткову кількість біженців.

Зверніть увагу! Переселенці не можуть самостійно обирати федеральний штат для свого переселення. Після прибуття до табору в певному штаті їх можуть перенаправити до іншого. Щоб переїхати до бажаної федеральної землі, особи повинні отримати спеціальний дозвіл. Він надається лише за певних умов, таких як працевлаштування, наявність подружжя або неповнолітніх дітей.

Актуальні приймальні пункти для біженців у липні 2024 року

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) – з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл йде в інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

– з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл йде в інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен. Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe): відкритий, але часто розподіляє в інші федеральні землі. Можна приїхати на власному авто, але транспортний засіб потрібно припаркувати поза межами приймального пункту. Біженці з тваринами, більшими за кішку, не приймаються.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe): відкритий, але часто розподіляє в інші федеральні землі. Можна приїхати на власному авто, але транспортний засіб потрібно припаркувати поза межами приймального пункту. Біженці з тваринами, більшими за кішку, не приймаються. Мессштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten): перебуває у важкодоступному місці, тому краще добиратися на автомобілі. Не приймають біженців з домашніми тваринами.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten): перебуває у важкодоступному місці, тому краще добиратися на автомобілі. Не приймають біженців з домашніми тваринами. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg): не приймає біженців, які потребують спеціального медичного догляду. У цьому таборі можуть проживати біженці з тваринами, проте собаки мають завжди бути на повідці.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg): не приймає біженців, які потребують спеціального медичного догляду. У цьому таборі можуть проживати біженці з тваринами, проте собаки мають завжди бути на повідці. Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München): з цього приймального пункту йде розподіл по Баварії. Можуть бути проблеми у тих, хто приїжджає з домашніми тваринами. Тварин вимагають віддати кудись, подальший розподіл з тваринами неможливий, а притулки переповнені.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München): з цього приймального пункту йде розподіл по Баварії. Можуть бути проблеми у тих, хто приїжджає з домашніми тваринами. Тварин вимагають віддати кудись, подальший розподіл з тваринами неможливий, а притулки переповнені. Tegel у Берліні (старий аеропорт): територія приймального центру закрита. Всередину можна потрапити тільки на спеціальному автобусі.

(старий аеропорт): територія приймального центру закрита. Всередину можна потрапити тільки на спеціальному автобусі. Eisenberg (Jenaer Str. 49, 07607 Eisenberg), Suhl (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl) та Nordhausen (Neuer Weg 34, 99735 Werthe): приймають, але тільки коли є місця. Можлива відмова в прийомі.

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