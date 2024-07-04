Українські біженці, які прибувають до Німеччини, розміщуються спочатку в центрах тимчасового розміщення перед розподілом між федеральними землями.
Німеччина зазнає труднощі з житловими умовами через сплеск міграції, що обмежує здатність прийняти додаткову кількість біженців.
Біженцям не можна обирати федеральний штат для переселення; їх перенаправляють між штатами залежно від умов та дозволів, які вони отримують.
Актуальні приймальні пункти включають Карлсруе, Мессштеттен, Фрайбург, Мюнхен, а також інші міста в Німеччині, які можуть відмовляти в прийомі через обмежену кількість місць.
Які землі Німеччини приймають українців у липні 2024 року / Unsplash
Українські біженці, які прибувають до Німеччини, спочатку розміщуються в центрах тимчасового розміщення, а потім розподіляються між федеральними землями. Однак, зараз країна переживає значні труднощі з забезпеченням житлом.
У кожній федеральній землі діють свої приймальні пункти, де біженці можуть отримати тимчасовий притулок. Адреси таборів для біженців, які продовжують прийом у липні 2024, – далі у матеріалі!
Українським біженцям, можливо, варто підготуватися до тривалого перебування у тимчасових притулках, включаючи гуртожитки, ангари та спортивні зали, через житлову кризу в їхній країні. Сплеск міграції призвів до перенапруження ресурсів, що змусило багато регіонів Німеччини випустити попередження про обмежену здатність прийняти додаткову кількість біженців.