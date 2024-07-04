У кожній федеральній землі діють свої приймальні пункти, де біженці можуть отримати тимчасовий притулок. Адреси таборів для біженців, які продовжують прийом у липні 2024, – далі у матеріалі!

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Особливості розміщення українців у Німеччині

Українським біженцям, можливо, варто підготуватися до тривалого перебування у тимчасових притулках, включаючи гуртожитки, ангари та спортивні зали, через житлову кризу в їхній країні. Сплеск міграції призвів до перенапруження ресурсів, що змусило багато регіонів Німеччини випустити попередження про обмежену здатність прийняти додаткову кількість біженців.