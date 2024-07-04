Какие земли Германии принимают украинцев в июле 2024 года / Unsplash
Украинские беженцы, прибывающие в Германию, сначала размещаются в центрах временного размещения, а затем распределяются между федеральными землями. Однако, сейчас страна переживает значительные трудности с обеспечением жильем.
В каждой федеральной земле действуют свои приемные пункты, где беженцы могут получить временное убежище. Адреса лагерей для беженцев, которые продолжают прием в июле 2024, – далее в материале!
Украинским беженцам, возможно, стоит подготовиться к длительному пребыванию во временных приютах, включая общежития, ангары и спортивные залы, из-за жилищного кризиса в их стране. Всплеск миграции привел к перенапряжению ресурсов, что заставило многие регионы Германии выпустить предупреждение об ограниченной способности принять дополнительное количество беженцев.