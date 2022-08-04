Українці на Мальті зможуть обміняти гривню на євро

Тому чимало держав дозволили українським біженцям обміняти готівкову гривню у євро. Відтепер це можна зробити і на Мальті, повідомляє Національний банк України.

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Національний банк підписав Угоду з Central Bank of Malta про організацію обміну готівкової гривні на євро,

– йдеться у повідомленні.

Програма обміну стартувала 1 серпня.

Право обмінювати українську гривню мають лише власники дійсної довідки про отримання захисту, яку видає отримувачам тимчасового захисту Агенція з міжнародного захисту в Мальті.

Якщо мовиться про неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Мальти.

Зазначається, що до обміну прийматимуть банкноти від 100 гривень, загалом обміняти можна буде до 10 000 гривень. Обмінний курс встановлюватиметься Нацбанком, Центральний банк Мальти не стягуватиме жодних комісій за операції. Інформація про курс щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти.

Зауважте: послуга доступна лише з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 13:00. Недоступна в суботу, неділю, а також у вихідні та святкові дні Мальти. Про термін завершення програми Центральний банк Мальти повідомить за три тижні.

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