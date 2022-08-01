А по приїзду до країни питання відкриття банківського рахунку у Великій Британії постає одним із перших для наших біженців. Насамперед банківський рахунок потрібен для отримання соціальної допомоги та заробітної плати у випадку працевлаштування.
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У яких банках можна відкрити рахунок онлайн
- NatWEst
- Halifax
- Barclays
- В інші банки доведеться навідатись особисто.
Що потрібно, аби відкрити рахунок в британському банку
- З документів вам знадобиться паспорт.
- У банку треба буде заповнити анкету на отримання рахунку.
- Деякі банки вимагають підтвердити вашу адресу у Великій Британії. Зазвичай, для цього достатньо пред'явити рахунки за оплату комунальних послуг.
- В деякі відділення банків доведеться навідатись зі своїм спонсором.
- Платіжна картка здебільшого приходить поштою впродовж тижня.
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