Украинские беженцы на Мальте смогут обменять гривну на евро
Поэтому многие государства позволили украинским беженцам обменять наличную гривну в евро. Теперь это можно сделать и на Мальте, сообщает Национальный банк Украины.
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Национальный банк подписал Соглашение с Central Bank of Malta об организации обмена наличной гривны на евро,
– говорится в сообщении.
Программа обмена началась 1 августа.
Право обменивать украинскую гривну имеют только владельцы действительной справки о получении защиты, которую выдает получателям временной защиты Агентство по международной защите в Мальте.
Если речь идет о несовершеннолетних украинцах без сопровождения, то для проведения обмена понадобится помощь лиц, опекунство или представительство которых удостоверил уполномоченный орган власти Мальты.
Отмечается, что в обмен будут принимать банкноты от 100 гривен, в общем обменять можно будет до 10 000 гривен. Обменный курс будет устанавливаться Нацбанком, Центральный банк Мальты не будет взимать какие-либо комиссии за операции. Информация о курсе будет еженедельно публиковаться на официальном сайте Центрального банка Мальты.
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