Українські біженці в Іспанії: де шукати допомогу

Європейські країни приймають біженців від самого початку вторгнення російських військ на територію України. Серед країн, що пропонують прихисток – Іспанія.

В цій державі українці можуть жити, легально працювати, отримувати освіту та медичну допомогу. Щоб дізнатися детальнішу інформацію, можна скористатися різними групами та чатами українців-емігрантів в конкретній країні, зокрема, в Іспанії.

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Групи та чати для допомоги українцям в Іспанії

Майже в кожній країні світу є чимало українців, які з різних причин мігрували туди. Тому найкраще просити допомоги у них, оскільки вони живуть в країні вже довший час.

Так, українці у міграції мають свої чати та групи, де публікують інформацію, зокрема, й про те, що слід знати переселенцям.

Про різні безплатні заходи і допомогу біженцям можна дізнатися:

Де ще шукати допомоги українцям за кордоном: корисні посилання

UAhelpinfo – телеграм-канал з інформацією про житло, транспорт, медичні та юридичні питання в Україні та за кордоном

United for Ukraine – сайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи

Shelter for Ukraine – сайт, де евакуйованим українцям можна знайти тимчасове житло за кордоном

EU4UA – сервіс для українських біженців та європейців, готових надати їм безплатне житло

UkrHelp – сайт для людей, хто шукає допомоги або хоче її надати. Тут зібрані чати та телеграм-канали волонтерів, контакти центрів допомоги біженцям, допомога тваринам та інше