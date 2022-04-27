Одразу скажемо, що такий вид візи — це не дозвіл на проживання. Видається вона на термін навчання – максимум на 1 рік з можливістю продовження. При цьому студентську візу видають для будь-якого виду навчання — від мовних курсів до шкіл та вишів.

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Що потрібно, аби отримати студентську візу в Іспанії

На навчальну візу легше подаватися, уже будучи в Іспанії. Документів потрібно буде зібрати не так багато і при правильній підготовці відмов теж не буває.

Що потрібно підготувати та взяти з собою

Паспорт;

Гроші;

Апостильовану довідку про несудимість;

Свідоцтво про шлюб;

Свідоцтва про народження дітей (якщо їдете до Іспанії з дітьми), при можливості – табель.

Важливий момент! Отримати довідку про несудимість можна просто з Іспанії за кілька днів.

Як довго проходить процес

Аби зібрати усі необхідні документи, потрібно 1 – 2 тижні. На розгляд вашої справи піде 1 – 2 місяці. Але це не завжди так, адже відомі ситуації, коли отримання студентської візи зайняло усього 3 дні.

Куди йти вчитися

Це питання краще вирішити уже на місці і, звісно ж, зважаючи на свої уподобання. У першу чергу варто звернути увагу на мовні школи. До них легко вступити та почати відразу навчання. До того ж мова – важливий фактор для швидкої адаптації у країні.

У скільки обійдеться житло

Орендувати житло в Барселоні зараз можна від 800 до 1500 євро за квартиру та від 350 до 600 євро за кімнату. Валенсія, Аліканте трохи дешевші, але й там ціни сильно піднялися. Можна також розглядати ще менші й спокійніші містечка.

Як отримати студентську візу в Іспанії: про усі етапи дивиться у відео