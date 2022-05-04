Сьогодні зосередимо увагу на тих додатках, які стануть в пригоді в Іспанії. Ці програми на вашому телефоні допоможуть не лише вирішити повсякденні справи, а й отримати приємні бонуси.

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18 мобільних додатків, якими іспанці користуються щодня

Якщо ви відкрита і товариська людина, любите зустрічі та нові знайомства, тоді завантажуйте:

WhatsApp. Він є однозначно головним месенджером в Іспані. Спілкування, знайомства, робота – все там.

Він є однозначно головним месенджером в Іспані. Спілкування, знайомства, робота – все там. Meetup. Ідеальний сервіс для пошуку однодумців. Користуючись цим додатком, ви зможете навчитися чогось нового, взяти участь у різних активностях і вийти із зони комфорту.

Ідеальний сервіс для пошуку однодумців. Користуючись цим додатком, ви зможете навчитися чогось нового, взяти участь у різних активностях і вийти із зони комфорту. Tinder. Програма для пошуку нових знайомств. Окрім кохання всього життя, тут можна знайти друзів з усього світу! Є 3 типи платних підписок та опція спілкування у форматі інкогніто.

Якщо ви любите смачно поїсти вдома, але вам не хочеться готувати, то ця трійка для вас:

Glovo, Gorillas, Getir. Саме в цих додатках іспанці найчастіше замовляють доставку їжі чи продуктів. Кур'єр просто додому вам привезе улюблену страву чи будь-які товари з магазинів чи аптек.

Для комфортного пересування Іспанією підійдуть:

Free Now та Cabify. Це зручні програми для пошуку таксі, можна вибрати різні способи оплати та тарифи.

Це зручні програми для пошуку таксі, можна вибрати різні способи оплати та тарифи. Omio. Додаток з підбору та бронювання квитків на автобуси, поїзди та літаки.

Полюбляєте онлайн-шопінг, тоді вам сюди:

Amazon. Корисна програма, де можна купити все, що завгодно. Знаходьте потрібний товар, читаєте відгуки і замовляєте доставку додому.

Корисна програма, де можна купити все, що завгодно. Знаходьте потрібний товар, читаєте відгуки і замовляєте доставку додому. Vinted. Маркет вінтажного одягу та аксесуарів. Можна навіть виставити на продаж свої речі, які уже не носите.

Маркет вінтажного одягу та аксесуарів. Можна навіть виставити на продаж свої речі, які уже не носите. Wallapop. Додаток, яким користується майже кожен іспанець. Тут можна купити або вигідно продати абсолютно все.

Пошук житла:

Idealista, fotocasa та habitaclia. Популярні та зручні програми для пошуку нерухомості, як для оренди, так і для покупки.

Щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин Іспанії, встановіть такі застосунки:

El mundo, El Pais та La vanguardia. Це онлайн-газети з передовою думкою іспанських журналістів.

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